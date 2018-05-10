微星4月營收持穩百億規模超預期 股價率板卡族群之先創16年新高

儘管挖礦市場頗有降溫的態勢，電競市場成長趨勢不變，微星 (2377)4 月業績 99.44 億元，較上月僅下滑 15.22%，年增率高達 54.33%，表現超乎市場預期，帶動該股週四(10 日) 在板卡族群中一馬當先，早盤以最高 106.5 元創 16 年來新高價。此外，技嘉 (2376) 儘管 4 月業績偏淡，但週四股價也隨著族群上漲氣勢同步竄升逾 5%，最高來到 76.2 元價位，挑戰前高 77 元價位。該公司 4 月營收 49.99 億元，較上月大減 41.2%，年增 27%。



事實上，板卡股首季在挖礦商機爆發之下，普遍繳出亮麗的營收獲利成績單，但第二季因挖礦市場出現降溫跡象，而電競市場因 7 月輝達 (nVIDIA) 可望推出新 GPU，而處於新舊機種交替的疑慮中，加上首季比較基期偏高，使得族群第二季業績淡季很淡的擔憂浮現。



在已經公告 4 月業績的業者而言，技嘉月減逾 4 成，表現確實偏淡，而青雲 (5386) 單月營收持續下滑，並跌破 2 億元大關，以 1.69 億元，較上月減少 19%，同比更大幅衰退達 34.8%，表現不如預期。不過，麗臺 (2465) 因專業繪圖卡在中國接獲企業專案而突破 3 億元創高，表現亮麗，微星則以逼近百億的 4 月營收表現，超乎市場預期，顯示微星今年在挖礦與電競之間的平穩發展策略以及其電競龍頭地位奏效，營運將達到有史以來高潮。



至於近日板卡族群股價再起，一般認為與比特幣、以太幣等虛擬貨幣價格回穩有關，加上傳出美國紐約證交所 (NYSE) 擬成立比特幣交易平台，對於後續挖礦商機的再起有所助益。