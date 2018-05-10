六大客戶下單力道轉強 廣越Q1毛利率近四年最佳 4月營收年增逾五成

廣越 (4438)4 月份單月合併營收 4.97 億元，相較去年同期成長 51.31%、累計 1 至 4 月合併營收 16.59 億元，相較去年累計同期成長 48.77% ，創下歷年來 4 月單月及前四月同期歷史新高。隨著營收逐漸進入旺季，廣越股價從谷底 107.5 元向上翻揚，已連五日收紅，今日開盤後，站上 120 元關卡。



廣越總經理吳朝筆表示，由於全球中高階品牌服飾庫存水位下降，廣越主力客戶 Adidas、Nike、Puma、The North Face、Patagonia 及 Montbell 等六大主力客戶下單力道逐漸轉強，截至目前為止，客戶下單的力道，超越原先預期。



廣越第一季毛利率 6.29%，毛利 7,320 萬元，為近四年最佳，營業淨損率 10.85% 及營業淨損 1.26 億元，亦為近四年虧損數字最小。



羽絨服飾因季節效應，第一季是傳統淡季，以致於廣越第一季通常是虧損，但近一年透過三次併購案，以及客戶提早下單及提早出貨，已讓淡旺季高低起伏趨緩，第一季營收比重逐漸拉高到 7%~9% 左右，再加上產品平均單價調漲等因素，廣越今年的毛利率及整體獲利成長空間可期。