受惠羽絨衣熱銷 廣越3月單月及首季營收同步創同期歷史新高

廣越 (4438) 今日公告 3 月單月合併營收 4.74 億元，相較去年同期成長 54.38%、累計 1 至 3 月份合併營收 11.62 億元，相較去年累計同期成長 47.72%，3 月單月及首季營收同步創下同期歷史新高。廣越總經理吳朝筆表示，去年對廣越、甚至是大多數成衣代工大廠來說，都是獲利衰退，但今年可望有所反轉，今年除了持續提升自動化比例來降低生產成本及提高生產效率外，持續開發高階保暖服飾及機能性服飾、同步調漲產品平均單價，以反應生產成本，藉以提高毛利率。



全球中高階品牌服飾庫存水位下降，廣越主力客戶 Adidas、Nike、Puma、The North Face 及 Patagonia 營收持續上揚或轉佳、下單力道逐漸轉強，廣越今年的毛利率及整體獲利成長空間可期。



日本高端戶外休閒品牌 Montbell 新款商品 3 月銷售暢旺，運動服飾大廠 Nike 及 Puma 最新商品 3 月熱銷，羅馬尼亞 BSP 子公司 3 月營收較去年同期成長近八成，供應廣越羽絨原料的子公司尚弘羽絨 3 月業績較去年同期成長，是廣越 3 月及第一季業績持續成長的主因。



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