創業家旗下松果購物Q1交易額年增逾兩倍 獲利穩健成長

創業家 (8477) 子公司創宇行動旗下 B2B2C 電商平台「松果購物」於 2016 年 5 月 30 日正式開站。創業家表示，開站兩年至今累計交易額突破 6.6 億元，2018 年第一季累計交易額達 1.78 億元，年成長 202%，去年 12 月份起不但已轉虧為盈，且每月獲利能力穩健成長。創業家共同創辦人吳佩雯表示，松果購物以強勁穩健的速度成長，近半年營收較去年同期每月平均維持 200% 左右的成長，APP 下載量突破 88 萬，帶動整體行動端業績佔比超過 8 成。



吳佩雯也提到，兩年來「賣方免租金、買方免運費」的策略成功奏效，吸引 3000 個店家進駐，帶來超過 10 萬個優質商品，第一季創下單季交易額達 1.78 億元的佳績，將全力衝刺目標，盼年中達 APP 百萬下載的新里程碑，同時祭出「品牌質感導入」、「個人化精進」、「金物流優化」三大短期目標來提升購物體驗，期待今年度持續以 200% 以上的強勁力道成長。



而今日松果購物再宣布，成為 LINE 購物的策略性夥伴，3000 家商店將同步跨入社群導購新商機，預期將成為松果購物的助攻王，首波合作打出全面 5% 回饋活動搶客；同時，第二季也已陸續導入質感居家品牌，帶動家具類別銷量成長 2 成；亦發現影音內容導購成效平均為圖文式的倍數，即日起也首度加開影音好好購專區成為勸敗新利器。





