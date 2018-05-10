10大中國創新品牌 TMT佔6席 BAT全打進10強

今 (10) 日是「中國品牌日」，據復旦大學管理學院和上海企業文化與品牌研究所聯合研發編制的「外灘．中國品牌創新價值榜 (TOP100)」顯示，中國互聯網品牌價值陡增，這次 BAT(百度、阿里巴巴、騰訊) 首次全部進入 10 強。

香港《文匯報》報導，今年榜單考察企業數據庫較去年新增了 11000 餘家，達 16232 家企業，其中滬深股市上市公司 3513 家，港股中概上市公司 982 家，美股中概上市公司 182 家，新三板上市公司 11555 家。

新榜單中，中國移動 (0941-HK)、阿里巴巴 (BABA-US)、上汽集團 (600104-CN) 排名前三甲，榜單 4 至 10 名的品牌依次為騰訊 (0700-HK)、華為、中國建築 (601668-CN))、中國電信 (0728-HK)、百度 (BIDU-US)、中國石油 (0857-HK)、貴州茅台 (600519-CN)。

TMT(科技、媒體和通信) 表現強勁，前 10 強中佔 6 席，BAT 則首次全部進入 10 強。

阿里巴巴竄起最快，該公司透過淘寶、天貓、螞蟻金服、菜鳥物流、阿里雲等業務平台，並佈局新零售等線下業務，快速擴張，排名由去年的 17 名躍升至今年的第 2 名，品牌價值增加值達人民幣 478 億元 (約新台幣 2150 億元)。

排名首位的是中國移動，品牌價值增加值高達人民幣 1497 億元 (約新台幣 6950 元)。

雪花新聞報導，從今年「外灘品牌榜」TOP100 情況來看，製造業表現依然較好，上榜企業中有一半以上來自於製造業品牌，前 20 名企業有 8 家企業屬於製造業 (包括石油化工)，本次新入榜的製造業品牌也達 13 家。

珠寶和貴金屬企業由於受國際金價等原材料價格波動影響，2018 年整體上退步不少，如周大福 (1929-HK) 排名跌至 50 名，下降了 22 位，其他黃金珠寶品牌均未進入百強品牌榜。

房地產企業的銷售額雖然去年增加較多，但排名則較去年整體有所退後，特別是行業龍頭萬科由第 7 名退至第 15 名。

此外，大型國有企業在大陸自主品牌中仍舊占主導地位。榜單前 20 名中有一半屬於國有大集團，在市場上的領導地位及其品牌優勢凸顯，但總體品牌強度則略有轉弱跡象，例如中石油、中石化 (0386-HK)、中海油 (0883-HK) 排名都出現不同程度下滑。