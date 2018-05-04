GIS首季毛利率、營益率雙降 每股純益1.78元

GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (4) 日公布今年第 1 季財務報告，受到主要客戶庫存調整影響，首季毛利率 7.65%，年減 4.95 個百分點，季減 2.1 個百分點，創近 7 個季度新低，營益率 2.99%，年減 3.38 個百分點，季減 2.78 個百分點，毛利率、營益率雙雙下滑，首季稅後純益 6.02 億元，季減 70.02%，年減 35.31%，每股純益 1.78 元。

業成首季合併營收 219.26 億元，季減 52.55%，年增 20.44%；營業毛利 16.76 億元，年減 26.89%，季減 62.81%；營業利益 6.54 億元，年減 43.55%，季減 75.43%；每股純益 1.78 元，年減 41.45%，季減 70.08%。

法人推估，業成第 2 季營收恐續弱，上半年營收約與去年同期相當，下半年受惠 iPhone 新機推出營運動能升溫，預估下半年營收較上半年可望成長 50% 以上，但今年全年獲利恐不如去年。

日系外資最新出爐報告指出，業成第 2 季仍處淡季，下半年營收及獲利增溫主要靠新款 LCD 面板 iPhone、12.9 吋及 11 吋兩種尺寸的 iPad Pro、及新款 MacBook Air。

日系外資調降業成評等至中立，目標價則是由 242 元下修至 186 元，同時調降 2018 年、2019 年、2020 年每股盈餘，分別為 15.9 元、16.6 元、12.7 元，降幅分別為 8%、27%、42%。