前安邦董事長吳小暉一審判刑18年 沒收人民幣105億元

安邦保險前董事長兼總經理吳小暉，涉嫌犯集資詐騙罪、職務侵佔罪案件，上海市第一中級法院周四 (10 日) 一審宣判，決定執行有期徒刑 18 年，剝奪政治權利 4 年，並處沒收財產人民幣 105 億元。

判決中就其集資詐騙罪判處有期徒刑 15 年，剝奪政治權利 4 年，並處沒收財產人民幣 95 億元；以職務侵占罪判處有期徒刑 10 年，並處沒收財產人民幣 10 億元，決定執行有期徒刑 18 年。

判決文中指出， 2011 年 1 月起，吳小暉以安邦財險等公司為融資平台，指令他人使用虛假材料騙取原保監會批准和延續銷售投資型保險產品。在 2011 年 7 月至 2017 年 1 月，他以虛假名義將部分超募保費轉移至其個人實際控制的百餘家公司，騙取人民幣 652 億餘元；並利用職務便利非法侵占安邦財險保費資金人民幣 100 億元。

媒體報導指出，吳小暉在一審開庭時，一度自稱不懂法律，對被指控的事實和罪名均提出異議，但之後表示知罪悔罪、深刻反省，以求從輕處分。

安邦保險集團及旗下子公司的 A 股公開持股 24 檔，合計持有股數達到 179.78 億股，持股市值約達到人民幣 1967.01 億元，持股主體包括安邦人壽、安邦財險、安邦保險集團、和諧健康保險、安邦資管等多個公司。持股過 10% 的有 9 家，分別為金融街、金地集團、金風科技、大商股份、同仁堂、歐亞集團、招商銀行、中國建築及民生銀行。

安邦傾向於銀行、地產等藍籌公司股票，銀行類股票就有中國銀行、民生銀行、招商銀行、農業銀行、工商銀行等；地產類股票有萬科 A、招商蛇口、保利地產、金融街) 等。