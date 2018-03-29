集資詐騙和侵占案 安邦吳小暉一審認罪求輕判 恐關20年以上

中國第 3 大保險公司安邦集團前董事長吳小暉被控集資詐騙以及職務侵佔罪案，3 月 28 日在上海一審開庭。起訴書指，吳小暉控制 200 家公司，集資詐騙，騙取逾 650 億元 (人民幣，下同)，職務侵佔 100 億元。吳小暉當庭對指控提出異議，最後陳述則表示知罪悔罪、深刻反省，希望法庭從輕處理。律師表示，吳小暉或面臨 20 年以上乃至無期徒刑的判決。

綜合星島日報、新浪財經報導，案件昨天上午在上海第一中級法院開庭，去年 6 月被捕的吳小暉身穿西裝再次露面。此案震驚政商界，中國保監會主席項俊波落馬，金融巨鱷肖建華據知亦涉案。官方亦藉此加大金融監管，銀監會與保監會日前合併，預料保險界將面臨一次大洗牌。安邦集團已在 2 月 23 日被保監會宣布由國家託管。

起訴書指，吳小暉於 2011 年隱瞞控股關係，透過產業公司控股安邦財險、安邦集團後，以安邦財險為融資平台，授意製作虛假財務報表及宣傳等申報材料，騙取保監會的銷售批覆，向公眾募集資金。

截至去年 1 月 5 日止，累計向逾 1000 萬人次銷售投資型保險產品，超出批覆規模，募集逾 7200 億元，並將部分轉移至吳小暉實際控制的產業公司，實際騙取逾 652 億元，用於對外投資、歸還債務及個人揮霍等。

此外，控罪指吳小暉利用職務便利，先後指示公司高層及其他人士採用劃款不記帳方式，將 100 億元保費撥至吳小暉控制的公司。

檢方在法庭調查時還表示，吳小暉個人所有和控制的公司有 200 多家，其利用其中 38 家在 2011 年和 2014 年 2 次增資入股，絕對控制了安邦集團及安邦財險等子公司，控股比例達 98.22%。

吳小暉當庭對控罪提出異議。他表示自己不懂法律，不知道相關的行為是否構成犯罪，個人理解銷售投資型保險產品沒有超過規模。他還稱，沒有控方所指兼任安邦財險的副董事長，僅為董事。但官媒新華社報導，吳小暉進行了最後陳述，表示知罪悔罪、深刻反省，希望法庭從輕處理。庭審結束後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

1966 年出生的吳小暉是浙江溫州人，早年在溫州平陽縣工商局工作，其後經商。1996 年成立聯通租賃集團有限公司，1998 年成立旅行者汽車集團，從事汽車銷售，這 2 家公司後來成為安邦的發起股東。2013 年 11 月，吳小暉出任安邦董事長。

短短 10 餘年，吳小暉將安邦從一家單純的保險公司，強勢擴張成萬億規模的金融巨鱷。截至 2016 年底，安邦總資產規模升至 1.45 兆元人民幣。

近年，安邦還走上擴張之路，在海外，先後收購紐約華爾道夫酒店、比利時 Fidea 保險公司及 Lloyd 銀行、韓國東洋人壽、荷蘭 VIVAT 保險公司和美國信保人壽。其中華爾道夫酒店是紐約地標，安邦 2014 年以 150 多億港元從希爾頓酒店集團手中收購。2 年前他還和現任美國總統川普的女婿庫許納見過面，雙方就共同重建紐約一地產項目達成協議。

安邦異軍崛起，其神秘的紅色背景，引人關注。陳毅元帥之子陳小魯，曾任安邦董事。大陸財新網曾報導，吳小暉有過 3 次婚姻，第 2 任妻子為原浙江省副省長盧文舸之女，第 3 任妻子是鄧小平外孫女鄧卓芮，據稱已經離婚。

刑法專家、中國政法大學阮齊林表示，吳小暉案遠超過 e 租寶集資，等同「龐氏騙局」；有律師認為，如果庭上以非法集資和職務侵占認定，數罪併罰，吳小暉可能面臨 20 年以上乃至無期徒刑的判決。

安邦保險集團及旗下子公司的 A 股公開持股 24 檔，合計持有股數達到 179.78 億股，持股市值約達到 1967.01 億元，持股主體包括安邦人壽、安邦財險、安邦保險集團、和諧健康保險、安邦資管等多個公司。持股過 10% 的有 9 家，分別為金融街、金地集團、金風科技、大商股份、同仁堂、歐亞集團、招商銀行、中國建築及民生銀行。

安邦傾向於銀行、地產等藍籌公司股票，銀行類股票就有中國銀行、民生銀行、招商銀行、農業銀行、工商銀行等；地產類股票有萬科 A、招商蛇口、保利地產、金融街) 等。