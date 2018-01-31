彭博：安邦保險或收歸國有 中央匯金研接手

2017 年傳董事長被當局調查的中國第 3 大保險集團 -- 安邦保險或被「收歸國有」。彭博社引述消息人士表示，中投旗下中央匯金曾就接手安邦股份進行初步會談，不過未能達成協議，目前暫時未了解由誰人出售和出售多少股份。

安邦董事長吳小暉去年 6 月起被當局扣留，引起公司內部混亂。知情人士稱，中保監機構派駐了小組進入安邦監督公司運營，警方與中紀委亦參與安邦調整。安邦對此不予置評，中國主權財富基金中投公司和中保監亦沒有回覆彭博查詢。

安邦的股權至今尚未清晰，前年安邦撤回收購美國信保人壽的申請，有報導指是因為紐約監管當局對安邦擁有權結構有保留。

安邦保險去年 6 月 14 日證實，集團董事長兼總經理吳小暉「因個人原因不能履職」。消息除導致 A 股 25 家「安邦系」上市公司股價全面走跌。截至去年第 1 季末，安邦總計持有 25 家 A 股上市公司約 186.84 億股，14 日當天大跌就減少市值人民幣 45 億元。

《香港信報》早前報導，安邦除了是當中 18 家 A 股上市公司的前 10 大股東外，其中持股超過 10% 的更達 9 家，分別為金融街、金地集團、金風科技、大商股份、同仁堂、歐亞集團、招商銀行、中國建築及民生銀行。

安邦保險總資產為 1.97 兆元，全球員工達 3 萬多名，並擁有超過 3500 萬名客戶。業務領域涵蓋壽險、財產險和意外險、健康險、養老險、銀行和資產管理。

成立於 2004 年的安邦保險集團，按總資產計，目前已是繼中國人壽、平安保險之後的中國第 3 大保險集團。

由於安邦董座吳小暉除了是中共前領導人鄧小平孫女婿的特殊身分外，坊間還盛傳吳小暉代表的是另一名中共元老的家族利益，因此吳小暉在中共 19 大召開前傳出「不能履職」的消息，引起市場及中外媒體高度關注。