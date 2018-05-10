盤價上漲＋業外收益增加 中鋼Q1每股獲利0.3元 優於去年同期

中鋼 (2002) 董事會公布，第一季合併營收為 933.89 億元、年增 12.5%，合併稅前盈餘 57.35 億元、年增 6.42%，歸屬母公司稅後淨利 46.08 億元，年增 24.4%，每股稅後淨利 0.3 元，優於去年同期的 0.24 元。中鋼第一季因盤價上漲，帶動營收成長，且業外收益增加，兩大因素促使第一季獲利上升。不過，因中鋼高爐大修後重啟，生產成本較高，略影響毛利表現，第一季毛利率 10.29%，低於去年同期的 11.99%。



中鋼董事會同時通過兩項投資案，一個是三號高爐 #31 熱風爐爐殼與爐襯更新工程計畫案，該案自民國 107 年 5 月至 109 年 6 月底止，為期 26 個月，投資總金額新臺幣 4.86 億元。計畫完成後，可整合四座熱風爐，採取雙爐並聯送風，穩定高爐生產。



另一案是軋鋼一廠鋼板工場一號加熱爐汰舊換新計畫案，工程自民國 107 年 6 月至 108 年 12 月，共計 19 個月，投資總金額 2.93 億元。計畫完成後，可改善出爐鋼胚長度方向溫度均勻性，平衡鋼板工場兩座加熱爐設備能力，增加操作及生產品質穩定性。



中鋼下半年也將發行 120 億元的國內無擔保公司債，以因應相關資金需求。

