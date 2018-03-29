華德動能明年開始獲利 2020年推動上市 車王電母以子貴下「金蛋」

國內電動巴士製造廠華德動能 (2237) 今年 3 月 16 日完成增資，車王電 (1533) 看好其未來潛力，認購增資使得股權佔比超過 52%，正式將華德動能納入旗下，成為車王電集團子公司。車王電及華德動董事長蔡裕慶指出，華德動下半年單月可達損平，2019 年開始獲利，2020 年推動轉上市。蔡裕慶指出，看準台灣 2030 年公車全面電動化商機，華德動是目前唯一獲得政府補助的廠商，此外，已與日本住友商事簽訂電動巴士合作備忘錄，顯示出日方認可華德動能在電動巴士的研發設計實力，可望今年起推動出口電動巴士之底盤及三電模組，達成輸出海外之目標。另外，未來車輛汰役電池可回收做儲能使用，將是華德動另一事業發展商機，也是公司新的商業模式。



蔡裕慶表示，華德動推出的新型電動巴士，整合車王電、東元、佳世達、飛宏、日產汽車與住友商事等台、日企業能量，以一台不到 30 萬美元 (約新台幣 900 萬元) 價格，要跟比亞迪一台價格 1650 萬元，美國一台 2000 萬元具有高 CP 值，是全球性價比最優。



蔡裕慶進一步表示，華德動新型電動巴士目前已認證，將參與台北市及全省公司競標，首先會先參與台北市欣欣客運首批 12 台的競標，由於目前市場上尚未有符合標準的廠商，因此華德動得標機會相當大，預計今年就可以出貨完畢。據了解，政府補助公車汰舊換新一台補助 533 萬元，新路線則達 700 萬元，若華德動今年順利完成出貨，則對業績貢獻不小。



根據華德動規劃，新型電動巴士目標 2019 年年產能超過 500 台以上，3 年內產能達到 1000 台，全是供應國內市場，2020 年達到底盤逾千台的量。



華德動增資後股本達 6 億元，未來不排除增資，蔡裕慶指出，華德動海外輸出第一個點會選在印度，預計下半年單月可達到損益兩平，2019 年開始獲利，2020 年前推動上市。對於母公司車王電可望母以子貴。



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