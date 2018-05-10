騰訊(00700-HK)ADR直逼400元大關 油價逾3%領漲油股

美股大升，刺激港股ADR指數全日做好，指數按比例計算收報30704點，升168點，0.55%。藍籌股幾乎全線上升，「股王」騰訊控股(00700-HK)收報397.13元，較港收市升2.53元。
港交所(00388-HK)首季純利創季度紀錄新高，ADR收報258.19元，升1.19元。
匯豐控股(00005-HK)展開回購金額最多20億美元，股價走勢向好，ADR收報77.78元，較港收市升1.68元；中人壽(02628-HK)ADR走軟，收報22.53元，跌0.02元。
油價升逾3%領漲石油股，中海油(00883-HK)ADR收報13.65元，升0.13元；中石油(00857-HK)ADR收報5.96元，升0.01元；中石化(00386-HK)收報7.93元，升0.05元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報73.26元，跌0.29元；聯通(00762-HK)ADR收報10.85元，升0.11元；中電信(00728-HK)ADR收報3.8元，升0.02元。
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