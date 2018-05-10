〈美退伊核協〉沙國將增產原油？專家：油價沒到80美元 他們手指都不會動一根

沙國表示， 如果美國川普總統制裁伊朗造成石油短缺的話，沙國將協助滿足全球石油需求，但分析師認為，除非俄國同步，否則沙國不會這麼做，全球最後恐怕得習慣更高的油價了。

川普宣布制裁伊朗，且最新一週數據顯示美國石油庫存下降，美國汽油需求極度大增。週三 (9 日) 交易，Brent 石油大漲 3.2%，至每桶 77.21 美元。紐約 6 月原油上漲 3%，收於每桶 71.14 美元。

布蘭特原油日線走勢圖 (近一年以來表現)

伊美的時事發展恐怕意味著石油邁向每桶 80 美元，而不是先前分析師估計今年只會介於每桶 60 美元至 70 美元的水準。

在川普週二宣布退出核協前，石油價格已經穩定上升一段時日，今日已達 2014 年 11 月以來最高水準。川普稱，有鑑於以色列提供的證據，伊朗持續製造炸彈支持中東的恐怖份子，因此美國將重新制裁伊朗。

油價上漲對沙國來說是個好消息，分析師認為，沙國希望看到市場價格穩定在更高的價格，為國有石油巨頭 Saudi Aramco 公司的 IPO 鋪路。

Again Capital 石油分析師 John Kilduff 表示，「我認為沙國會讓這波漲到 80 美元，或 WTI 85 美元才會動手。」

過去，沙國已挺身而出補上全球石油供應量不足，美國財長 Steven Mnuchin 週二表示，政府已設法向產油盟國尋求協助，以穩定價格。

但美國這次的要求複雜得多，長期與伊朗敵對的沙國已與俄國達成生產協議，而俄國卻是伊朗的盟友，而且俄國也正受美國制裁。目前問題點是，沙國和 OPEC 與俄國的「維也納會議」是否將維持產量目標不變，或者他們會調整產量以補足伊朗油量的缺口？

花旗商品研究部門全球主管 Edward Morse 表示，「沙國不會這麼做，除非俄國也這樣做。俄國反對美國退出核協，但另一方面，他們也不是真的喜歡高油價，因為盧布是與石油價格掛鉤的，最理想狀態就是，盧布不要上漲，成本下降，而這意味著穩定的價格。」

Morse 認為，美國重啟制裁伊朗，會讓每桶油價上漲約莫 10 美元，但如果沙國和俄國把缺口補上，價格就會下降。

目前不清楚，美國出手制裁的話，會有多少石油受到限制，伊朗雖稱會努力留在協議中，分析師認為部分國家也會跟進美國，但像中國可會持續購買伊朗石油，甚至會因為伊朗石油打折而購買更多。

Gulf 研究中心經濟研究部主任 John Sfakianakis 表示，「我認為，伊朗不得不靜觀其變未來 180 天內的訂單內容，最大買主是日本和其他亞洲消費國這類的，訂單量已經下降，他們得看看誰拿走了這些訂單。」

目前不清楚，美國出手制裁的話，會有多少石油受到限制，伊朗雖稱會努力留在協議中，分析師認為部分國家也會跟進美國，但像中國可會持續購買伊朗石油，甚至會因為伊朗石油打折而購買更多。

「我認為，伊朗不得不靜觀其變未來 180 天內的訂單內容，最大買主是日本和其他亞洲消費國這類的，訂單量已經下降，他們得看看誰拿走了這些訂單。」

Sfakianakis 不認為油價會漲至 80 美元以上，「一旦達到 80 美元，你就慢慢看到市場說，我們會漲到 85 美元、會漲到 90 美元.. 我認為這有點誇張了，我估計大概 80 美元而已，就算真的超過一點，沙國等產油國就已經相當滿意了。」

雖然美政府會立即阻止與伊朗進行新業務，但川普對伊朗的制裁行動效果大概要花 6 個月才會比較明顯。

RBC 全球大宗商品研究主管 Helima Croft 表示，「他們可以慢慢談，在 180 天內慢慢談，你現在不用做什麼。我認為白宮希望維也納聯盟可以落幕，並讓石油返回市場，但這是白宮犯的錯誤，這個團體會持續合作下去到明年，而且不會讓更多石油返回市場。」

Croft 稱，沙國王儲沙爾曼 (Mohammed Bin Salman) 希望油價上漲，才有助他實現 2030 願景計畫，即多元化沙國經濟，脫離仰賴石油的局面。

「在我們達到每桶 85 美元或 90 美元之前，他們什麼也不會做。」

OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 週二表示，重新平衡市場是一個漫長的過程，而且「需要持續性。」

「我們對領導者有信心，無論在 OPEC 內或外，均強力支持我們與非 OPEC 夥伴的合作，在石油市場歷經史上最糟糕的循環後，協助石油市場重建穩定性，他會在如今未明朗的時點內繼續領導我們。」