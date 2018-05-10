微醫融資後估值港幣429億元 網醫業史上規模最大上市前融資

騰訊 (0700-HK) 參與投資的線上醫療公司微醫集團 (WeDoctor) 完成最新一輪 5 億美元融資 (約港幣 39 億元)，並引入友邦保險 (1299-HK)、新創建 (0659-HK) 主要戰略投資者，另包括中投中財基金管理有限公司在內的新老股東也參與了本輪投資。

融資完成後，微醫的估值 55 億美元 (約港幣 429 億元)，為史上網路醫療行業史上規模最大的上市前融資。

綜合香港文匯報、明報報導，在本次投資及簽署戰略合作協議後，友邦保險將成為微醫重要的人壽及醫療保險合作夥伴。雙方致力提供創新和優質的產品服務，以改善中國以至亞太地區人民的健康水平。

據資料顯示，微醫成立近 8 年，已連接了中國大陸 30 個省份的 2700 多家醫院、22 萬名醫生，逾 15000 家藥房所組成的醫療健康服務網絡，並創建了全國首家互聯網醫院 - 烏鎮互聯網醫院。

友邦公布，與微醫達成長期策略夥伴協定，友邦客戶可以優先享用微醫的醫療健康服務，包括預約掛號、線上問診、線下診所。

同時，友邦將成為微醫首選的人壽及醫療保險方案供應商，超過 1.1 億名的微醫註冊用戶能夠接觸友邦保險的保障方案。

日前有消息指出，入股微醫的是新世界發展 (0017-HK)，並有意在香港和大陸開發醫院進行合作。此外，騰訊、復星醫藥 (2196-HK) 和晨興資本在內的現有投資者也參與此輪融資。本輪融資將為技術研發及其向線下擴張提供資金支持。

微醫首席戰略官陳弘哲日前表示，計畫 1 年至 1 年半內來港上市，但暫未有完整時間表，將於上市前、融資完成後將 4 個主業重組成 4 個板塊，或將其中 1 個板塊先上市。