微醫：擬1年半內香港上市 4月底完成融資 再邀騰訊注資

獲百度 (BIDU-US) 入股的互聯網家庭裝修平台齊家網 (Qeeka) 申請主板上市，聯席保薦人為高盛及中信里昂證券。另有新加坡其中一家最大的鋼鐵產品專營商 CHM Holdings Limited 申請主板上市。

盛傳於今年底來港上市的微醫，首席戰略官陳弘哲表示，計畫 1 年至 1 年半內來港上市，但暫未有完整時間表，將於上市前、融資完成後將 4 個主業重組成 4 個板塊，或將其中 1 個板塊先上市。

《星島日報》報導，Qeeka Home(Cayman)Inc. 主要業務包括營運互聯網家裝平台及自營家裝業務，當中包括超過 6680 家裝修公司，於今年 3 月擁有 5020 萬名每月獨立訪客。2017 年虧損為 8.24 億元 (人民幣．下同)，較 2016 年虧損 4.01 億元擴張，2017 年收益為 4.79 億元，按年增 59%。

齊家網 2017 年來自網上平台的持續經營業務收益近 1.9 億元，按年升 9 成；來自自營室內設計及建築業務的持續經營業務收益近 2.84 億元，按年增 45%。齊家網以往完成了 3 輪融資，分別引入華圓管理諮詢、鼎暉及百度等投資者，當中截至上市前，百度仍持有 14.39% 公司權益。

CHM 主要從事銷售結構鋼及軟鋼產品，於新加坡市佔率約為 8%。該公司去年收益 5301 萬元 (新加坡元，下同)，按年升 8%；溢利為 550 萬，毛利 1032 萬，毛利率 19.5%。

微醫首席戰略官陳弘哲昨日出席論壇後表示，計畫 1 年至 1 年半內來港上市，暫未有完整時間表。目前該公司主業有四個，分別為微醫雲、微醫療、微醫藥及微醫險，於上市前融資完成後，會將業務重組成 4 個板塊，或將其中 1 個業務率先上市。

陳弘哲指今輪戰略投資者已確認，只剩下一些文件處理工作，料在 4 月底可以完成，惟未能透露戰略投資者名字。他指出，騰訊 (0700-HK) 現時為微醫第 2 大股東，目前雙方已有合作，未來或有更深度合作。對於騰訊會否增持微醫股份，他表示仍在談。

此外，據《信報》報導，由中國平安 (2318-HK) 分拆的首間新經濟企業、業務主體為平安好醫生的平安健康醫療科技將於本周四 (12 日) 進行上市聆訊，集資額約 10 億美元(約 78 億港元)，保薦人為花旗及摩根大通。

據了解，平安健康醫療料在下周進行上市前預路演，最快在 4 月底或 5 月初作公開招股，暫定在 5 月中掛牌。