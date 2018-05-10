浪潮國際(00596-HK)斥9.5億人民幣收購大數據業務

浪潮國際(00596-HK)公布，向包括控股股東浪潮軟件集團收購浪潮天元通信合共76%股權，交易代價9.45億元(人民幣.下同)，包括現金7546萬元；承擔股東貸款4.67億元；以及以每股2.65元發行合共1.86億股新股，發行價較昨日收市價折讓2.93%。

浪潮天元主要從事有關通信行業及交通運輸行業的軟件開發及服務以及大數據服務業務。2018及2019年度盈利保證分別為7200萬元及8640萬元。完成後，浪潮軟件集團於公司持股將由目前50.58%增至54.58%。

隨著集團向雲服務業務的積極轉型，集團預計未來可能在大數據服務、人工智能業務等領域將出現跟浪潮天元集團的研發策略重疊，為協力發展特別是企業SaaS服務及大數據業務的發展。通過收購整合，能進一步拓展集團現有的客戶網絡，合力將集團的管理軟件及企業SaaS服務業務向通信行業、交通行業、能源行業推廣應用，將浪潮天元集團成熟的大數據服務方案、行業軟件與服務向集團佔有優勢的建築行業、智慧糧食等拓展。

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