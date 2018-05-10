美股盤中─退出伊朗核協議後 能源股上漲 帶動S&P 500走高

原油價格強勢上揚，推升能源股上漲，進而支撑了 S&P 500 週三走高。川普總統決議讓美國退出伊朗核協議後，該指數便告上漲。

台北時間 00:02

道瓊工業平均指數上漲 23.56 點或 0.10% 至 24383.77。

Nasdaq 指數上漲 20.72 點或 0.28% 至 7287.62。

S&P 500 指數上漲 9.70 點或 0.37% 至 2681.71。

美國原油價格上漲 2.4% 至每桶 70.70 美元。

川普週二說，美國將退出伊朗核協議，並重新對伊朗進行制裁。在直到 2016 年總統大選這段期間，這一直是川普承諾的政見。

在川普決議宣布後，世界各國反應不一。部份中東國家讚揚這項行動，歐洲的美國盟邦則否。伊朗總統 Rouhani 說，他的國家將持續遵守該核協議。

分析師說，顯然，能源股有所反應。但因利率亦上升，對利率敏感的類股受到了衝擊。

因利率上升影響，公用事業股下跌 0.6%，為表現最差類股之一。

10 年期債券殖利率週三再度突破 3%，二年期債券殖利率亦創近十年高點。

週二，美國股市走勢震盪，收盤接近持平。自 3 月底以來，股市交易便限於狹幅之內，S&P 500 於 50 日與 200 日移動平均線之間震盪。

分析師說，股市於去年底與今年初大幅上漲後，需要時間加以消化。