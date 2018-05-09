【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<很多好股票正蠢蠢欲動中。>

大盤今天開高震盪走低，應為洗籌碼之用，未來仍應偏多思考看待。終場大盤上漲 11 點，以 10703 點作收，量能為 1332 億元。

重點持股報告。

(9941 裕融) 悄悄的創了近期的波段收盤新高囉。

(3090 日電貿) 股價創下波段的收盤新高啦，老師今天也順勢帶會員獲利賣出一半持股，將獲利放入會員的口袋囉。

(8043 蜜望實) 股價創波段新高啦，太棒了。我們的股票不用多，一步一步來，按造紀律操作即可，這就是股市操作的節奏，能賺的時候就盡力賺，該慢慢來的時候就慢慢來，自然就會讓自己處在一個 ( 安全又能夠賺錢 ) 的狀態裡囉。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 9941 裕融、3090 日電貿、8043 蜜望實。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)