蘇寧易購(002024-CN)擬出售不超766萬股阿里股份議案獲股東大會通過

蘇寧易購(002024-CN)5月9日發布公告稱，公司擬擇機出售不超過766萬股阿里股份的議案獲股東大會通過。去年12月，蘇寧易購已合計出售阿里巴巴集團股份550萬股，佔公司持有阿里巴巴集團股份的20.89%，佔阿里巴巴集團股份比例為0.22%。

蘇寧易購此前表示，2018 年公司快速推進大開發戰略，積極拓展豐富渠道資源，進一步豐富商品、提升服務體驗，在物流、技術等領域加大投入，更好的推動公司新十年的發展。基於此，結合證券市場狀況併考慮公司資産配置、投資活動資金需求等，提請股東大會授權公司經營層，對公司持有的可供出售金融資産即阿里巴巴集團股份擇機進行出售，出售股份總規模預計不超過766 萬股，佔阿里巴巴集團股份比例僅為 0.30%，並按照投資協議約定執行具體出售安排。本次出售完成後，公司繼續持有阿里巴巴集團股份 1,316 萬股，佔其總股份比例為0.52%。

蘇寧易購稱，公司董事會提請股東大會授權經營層的事項包括但不限於確定交易方式、交易時機、交易價格、簽署相關交易文件等事項，本授權有效期為股東大會審議通過之日起 12 個月内。公司將安排做好相關的信息披露工作。預計本次可供出售金融資産出售將會對公司利潤産生影響，具體影響根據出售的股價以及股份數量確定。

蘇寧易購表示，公司與阿里巴巴集團開展戰略合作以來，雙方在零售、物流服務等方面的合作日益深化，合作效果顯著。公司本次出售阿里巴巴集團股票獲得資金，將用於支持公司在渠道拓展、商品豐富以及科技研發等領域的投資和業務發展，能夠有效增強公司市場競爭力，有助於公司經營效益的提升。阿里巴巴集團是公司最重要的戰略合作夥伴，持有公司 19.99%的股份，公司將結合自身資源，持續加深與阿里巴巴集團在聯合採購、天貓旗艦店運營、物流服務、O2O 融合等領域的戰略合作，持續提升雙方的合作價值和市場競爭力。

以阿里昨日收盤價196.31美元計算，766 萬股阿里股份價值約為15億美元。

去年12月，蘇寧易購已合計出售阿里巴巴集團股份 550 萬股，佔公司持有阿里巴巴集團股份的 20.89%，佔阿里巴巴集團股份比例為 0.22%。

今天上午，蘇寧易購股價下跌0.36%至13.67元，總市值約1272.68億元。

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