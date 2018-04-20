IMF：貿易緊張局勢僅是全球經濟的3大挑戰之一

國際貨幣基金組織 (IMF) 副總裁張濤警告道，儘管全球經濟依然「陽光普照」，但雲層可能正在逼近。他周四接受 CNBC 記者 Joumanna Bercetche 訪問時表示，目前全球經濟面臨三大挑戰：貿易緊張局勢、財政和金融風險以及維持包容性增漲的難度。

隨著美國和中國之間的貿易緊張局勢升溫，張濤指出，目前有許多模型正試圖評估潛在貿易戰的影響，以及緩解措施的有效性。不過，張濤承認，實際情況可能比模型預測的「複雜得多」。

張濤表示，各種基本面都指向，中美應透過合作的方式來解決貿易分歧，若貿易緊張局勢持續加劇，都將導致全球經濟蒙受某方面的損失。張濤曾擔任國際貨幣基金組織的中國執行董事，並擔任中國人民銀行副行長。

而談到全球債務風險，根據國際貨幣基金組織的數據，2016 年全球債務總額達到了創紀錄的 164 兆美元，未來債務水平可能「高於 2008 年金融危機期間的水平。」張濤表示：「這本身就令我們所有人都感到震驚。」

截至 2016 年止，全球債務總規模已高達 164 兆美元 圖片來源：Bloomberg

張濤說，各國必須意識到自己的財政狀況，尤其是公共部門的財政狀況，以確保可維持持續性，或確認財政擴張政策是否為持續刺激經濟增長的選擇。張濤警告說，由於一些經濟體已經充分就業，政府的進一步支出，可能會對其財政健康的永續性構成風險。

最後，關於創新方面，張濤認為，金融科技有很大的潛力，可幫助人民提升效率，以及帶來更廣泛的金融服務。然而，科技最大的威脅仍是網絡犯罪擴散的風險，這將需要「非常密切的關注」，國際貨幣基金組織正在與國家和相關行業一起尋找解決的方案。