低毛利產品出貨倍增 億豐Q1獲利年減逾兩成 EPS 1.84元

億豐 (8464) 第一季稅後盈餘 5.40 億元，年減 22.69%，毛利率 43.54%，營益率 18.94%，EPS1.84 元。億豐表示，無拉繩產品在第一季較去年呈倍數成長，雖有助營收動能，但因屬低於平均毛利的固定尺寸商品，帶來短期的組合結構斜傾，因而導致毛利率縮減。此外，億豐也提到，首季人民幣兌美金較去年同期升值近 7%，因而增加中國生產據點成本，也導致首季營業利益率較去年同期 26.0% 降至 18.9%，首季的匯兌損失為 1.6 億元。



億豐指出，受惠於北美房市溫和的成長，市場佔有率持續擴展，推升首季營收創同期新高。首季合併營收，採美金計算年增率為 14.8%；因新台幣升值，合併營收以台幣計算則為 46.8 億元，年增 8.4%。



而在固定尺寸端，億豐提到，客戶的無拉繩窗簾鋪貨需求，帶動首季業績成長，固定尺寸產品佔營收比重，較去年同期增加 3.6%。再加上今年農曆年假較晚，使中國廠區啟動招工時點，較去年同期遲，導致客製化產品產能於 3 月底、4 月初才放大，連帶影響首季客製化產品的貢獻。



展望 2018 年，億豐認為，北美總經環境的持續溫和成長、新公佈的美國稅改 / 減稅方案，將影響窗簾市場的整體需求，而無拉繩窗簾鋪貨後，消費者自北美量販店所購買的窗簾也將更安全。

