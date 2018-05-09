【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到外資同步在期現貨部位進行買超影響下，推動台股今日呈現上漲，惟受到台幣貶值影響，使得台股漲幅收斂，收盤台股上漲 11.97 點，漲幅 0.11%，台指期價差轉為正價差；籌碼面上，外資現貨部位買超 6.37 億元，三大法人現貨部位買超 2.95 億元。

《國際金融市場焦點分析》

FED 主席 Powell 在瑞士央行於蘇黎士舉行的會議上表示，美國貨幣政策在全球金融市場與資本流動上，所扮演的角色往往遭到誇大，並試圖淡化 FED 緊縮政策對新興市場的衝擊，市場認為此為暗示 FED 將持續按照其既定的目標升息，美元因此再度走強，歐元再度創下波段新低，美元指數則是一度突破 93 點；道瓊指數大部分時間在盤下震盪，在川普宣布重啟伊朗制裁後，指數殺低後反彈收小漲。

《國際商品市場焦點分析》

週二早盤 WTI 期貨價格便已跳空下挫超過 1%，幾乎回吐前一天漲幅，市場等待川普對伊朗核協議的最終結果，期貨價格一度重回 70 美元之上，不過晚間在川普宣布決議之前，油價已先崩跌，最深跌幅達到 3% 以上，而在川普宣布將對伊朗重啟制裁後，油價才獲得支撐反彈，收盤勉強守住 69 美元關卡；黃金受到美元指數昨日突破 93 點整數關卡衝擊，期價震盪收小跌。

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