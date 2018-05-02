〈中華電4G雙代言〉中華電4月攜碼轉正 今年全國基地台將再成長 3 成

中華電 (2412-TW) 今 (2) 日宣布大 4G 年度代言人，由去年推升 MOD 用戶數成長大功臣的吳念真及戴資穎出線，董事長鄭優強調，今年 4 月 NP(原號攜碼)已經轉正，相信在雙代言人加持下，會更有成果出來；他同時指出，啟動以客戶為中心的網路品質提升計畫，今年全國基地台將再成長 3 成，兩年內持續精進近 2000 個場域的行動網路服務。

中華電大 4G 代言人，在開台時由男神金城武打頭陣，再歷經林俊傑，今年則是打出雙代言人，由導演吳念真及世界羽球球后戴資穎聯手代言，鄭優指出，兩人去年 8 月擔任 MOD 代言人以來，用戶數新增 40 萬戶，這次要再靠兩人的高人氣來衝刺 4G。

他表示，中華電 4G 服務市占穩居第一，擁有涵蓋最廣、基地台最多、頻寬最大的三大優勢，今年將持續啟動以客戶為中心的網路品質提升計畫，今年全國基地台成長 3 成，兩年內持續精進近 2000 個場域的行動網路服務，讓網路涵蓋率加大，網路品質更好。

中華電指出，目前全台站台數達 12536 個，4G 基地台數則達 22496 個，為五大電信業者中最多，預計今年基地台數將成長 3 成，目標新增 6749 個基地台。