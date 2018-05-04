宏碁智慧交通傳捷報 旗下宏碁智通奪臺南市智慧停車計費系統BOT標案

宏碁 (2353) 搶攻物聯網市場傳捷，週五 (4 日) 旗下宏碁智通公司與臺南市政府簽訂「臺南市智慧停車計費系統 BOT 案」，攜手推動智慧交通、低碳城市。據了解，這套系統預計在 1 年內分別於臺南市中西區、東區、安平區等停車熱區建置 2 千處智慧停車格位，屆時民眾停車繳費一次搞定，有效提升停車格周轉率，改善停車問題。



臺南市代理市長李孟諺表示，臺南今年於智慧城市論壇 (ICF) 中獲選為全球 7 大智慧城市之一。以交通方面為例，目前臺南在智慧公車站牌、公車捷運化、智慧交通控制上都有豐碩成果，未來也將逐漸實現「低碳、便捷、人本、先進、智慧」樂活交通的施政目標。



宏碁智通董事長萬以寧則表示，此智慧停車計費系統不僅將科技創新帶進臺南市，提升停車管理效率之外，也能提供大數據供市府分析了解車位周轉率，運用自動化、智慧化、行動化技術提升政府停車管理效率，系統提供的數據資料亦可作為市府未來參考依據。



臺南市府去年起與宏碁智通、臺南應用科大等產官學三方合作，應用智慧城市與物聯網的概念，首創智慧停車計費系統，率先在永康區正南五街完成 16 席智慧創新路邊停車格位。



臺南市停車管理處處長黃俊傑表示，正南五街 16 席智慧路邊停車格試辦營運至今，成果良好，除有效地改善該區停車秩序外，亦提升停車周轉率以及減少人力開單成本。市府決定以民間自行規劃 (BOT) 的方式擴大建置智慧路邊停車收費範圍，由宏碁智通得標負責。



宏碁智通去年下半年成立，主攻智慧交通，目前與地方政府合作的智慧路邊停車計時收費、自動車牌辨識等相關解決方案已有成果，被視為宏碁新一波推動上市櫃的小金雞之一。

