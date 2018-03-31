棄AH選擇赴美上市 愛奇藝為何等不急？

中港全力為「獨角獸」和新經濟企業上市鬆綁之際，愛奇藝卻選擇赴美上市，而不選在 A 股或 H 股上市，原因到底是什麼？

中國預託證券 (CDR) 試點的《意見稿》昨 (30) 日正式出爐，為已在境外上市的企業及未上市的「獨角獸」分別定下 2000 億元 (人民幣，下同) 及 200 億元的市值要求，並允許 VIE(協議控制) 架購及 AB 不同權。愛奇藝為何不等待 A 股上市？微信公眾號《金石雜談》在新浪財經撰文指出：

1) 愛奇藝一直是百度 (BIDU-US) 的虧損業務，一直處於燒錢模式，愛奇藝曾一度打算私有化，最後以失敗告終。一方面百度不想燒錢，或者沒有多餘的錢注入愛奇藝，另一方面百度靈魂人物馬東敏回歸，加快幫助愛奇藝融資，完成 15.3 億美元的可轉債認購，並且進一步促進了愛奇藝的上市步伐，為李彥宏賺到幾 10 億美元。

2) 愛奇藝連續 3 年虧損，不滿足 A 股上市條件。雖然中央採取「獨角獸」回歸 A 股「即報即審」的直通車政策，但 A 股固有的上市條件對盈利有強制性要求，愛奇藝管理層或認為政策即使鼓勵獨角獸回歸 A 股，對連續 3 年虧損的企業也不會法外開恩。

3) 2 月 27 日，愛奇藝提交招股書，當時「獨角獸」回歸 A 股浪潮還未徹底引燃市場，而且「獨角獸」回歸 A 股的具體政策還未明確，充滿極大地風險和不確定性。比如「同股不同權」怎麼解決，CDR 怎麼實施，風險如何承擔等等。

此外，2017 年 6 月 16 日，港交所關於設立創新板以及檢討創業板的市場意見引起市場的廣泛關注，香港交易所 12 月 15 日宣佈，正式拓寬現行上市制度，允許「同股不同權」的公司在主機板上市。根據港交所第二輪市場諮詢方案。港交所預計，預期最快今年 4 月下旬可刊發本輪諮詢總結，開始接受同股不同權企業上市。愛奇藝又為何不等待港股上市？《金石雜談》認為：

1) 可能與母公司的發展策略及現有投資者基礎在北美為主有關。母公司百度在美國上市，有豐富的美國上市經驗，同時愛奇藝上市可能與百度發展策略有關。投資者基礎方面：高瓴資本旗下的 HH RSV-V Holdings Limited 持股 5.7%，系第 3 大股東；2017 年，愛奇藝對外宣佈，已完成 15.3 億美元的可轉債認購，主要認購方為百度、高瓴資本、博裕資本、潤良泰基金、IDG 資本、光際資本、紅杉資本等。其中重點提及百度認購了 3 億美元。

2) 或擔心港股市況，與上市週期賽跑。但有投資銀行界人士分析，尋求上市的「獨角獸」公司及其上市團隊，擔心的不是港股引入「同股不同權」仍有阻力，而是港股市況是否配合。港股恒指 1 月底創 33484 點新高後，最多回落 4300 多點或 13%，加上美國通膨，升息憂慮升溫，港美股牛市還能走多遠還是未知之數上市。準備工作就緒大型新經濟股，趕在升市週期未完前赴美上市，而不等待港交所修訂規則完成。

3、選擇赴美上市，是基於美國成熟的市場體制、同股不同權制度、母公司考量以及自身迫切融資需求。

愛奇藝 (IQ-US)29 日晚成功登陸 NASDAQ，發行價每股 18 美元，上市當天，愛奇藝以 18.2 美元開盤，較發行價 18 美元上漲了 1%，而後股價迅速下跌，瞬間跌破發行價。愛奇藝當日股價而最低時只有 15.44 美元，最終收報 15.55 美元，較發行價下跌 13.61%。按收盤價計算，愛奇藝市值達到 109.87 億美元，較盤前市值蒸發 17.34 億美元。

