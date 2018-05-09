關貿南向再下一城 與馬、印、菲簽訂貿易區塊鏈跨境合作

關貿 (6183) 繼 4 月與新加坡及泰國啟動跨境電子產證國際合作後，再宣布與馬來西亞、印尼、菲律賓簽訂貿易區塊鏈跨境合作，首創與南向國際夥伴共同以區塊鏈創建跨境貿易環境。關貿指出，此次合作，將著重於跨境貿易與運籌文件之交換，包括商業發票、提單、報單等資料交換與跨境驗證。關貿認為，區塊鏈之分散系統與安全機制很適合應用於國際貿易作業，透過區塊鏈之「智慧合約」，可以使國際貿易流程中的各項協定在條件滿足時，系統就可自動啟動下一個作業，大幅縮短原本人工流程中必須由人力介入之作業成本及不必要之錯誤。



關貿表示，除積極與政府配合推動台灣關港貿單一窗口營運，優化台灣通關、貿易、運籌作業環境外，也將以公民合營單位之角色，鋪設跨國連線高速公路，以資訊能力提升台灣對外貿易競爭力。



關貿 4 月營收 1.08 億元，月減 4.65%，年增 7.7%；累計前 4 月營收 4.39 億元，年增 9.57%。