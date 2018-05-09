智冠旗下獲《絕地求生》授權 台港首發MyCard絕地求生專屬卡

智冠 (5478) 集團子公司智凡迪科技宣布與《絕地求生》開發商 PUBG Corp. 簽訂《絕地求生》PC 版經銷合約，成為《絕地求生》全台正式授權之通路經銷商，為提供玩家更加安全便利的遊戲消費方式，在台港區《絕地求生》PC 版首次推出「MyCard 絕地求生專屬卡」，即日起於各大通路門市販售。人氣大逃殺線上遊戲《絕地求生》全球擁有超過 2000 萬玩家，智冠集團今年隆重打造大型電子競技賽事《MCL 台港澳網咖電競聯賽》(MCL)，首場亦獲得 PUBG Corp. 授權舉辦「絕地求生 MCL 網咖熱身賽」，吸引台港澳玩家踴躍報名，聯賽火熱開戰，玩家朋友可在線上直播平台同步觀看精彩賽事。



智凡迪董事長王俊博表示，《MCL》與 PUBG Corp. 攜手舉辦「絕地求生 MCL 網咖熱身賽」，期望藉此發掘更多優秀的電競人才，打造全民玩家都有機會參與的電競圓夢舞台，共同為推動台灣電競產業發展努力，本次更取得《絕地求生》遊戲經銷合作，提供更加便利、快速的消費選擇，帶給玩家暢行無阻的遊戲服務。



為滿足玩家需求，《絕地求生》PC 版即日起獨家推出「MyCard 絕地求生專屬卡」，於全台便利商店、3C 賣場、電腦軟體門市、合作網咖及網路商城正式開賣，還可以購買熱門遊戲虛寶「Early Bird Key」、「Weapon Skin Key」等，讓沒有信用卡的玩家都能到各大通路購買。

