智冠打造《MCL台港澳網咖電競聯賽》 300家網咖同步開戰

為支持電競產業發展，鼓勵素人玩家挑戰自我，智冠 (5478) 集團 2018 年打造的大型全民電競賽事《MCL 台港澳網咖電競聯賽》(MCL)將於 5 月開打。智冠指出，《MCL》聯合台灣、香港、澳門等地高達 300 網咖共同參與，首場由網咖人氣吃雞遊戲《絕地求生 PLAYERUNKNOWN''S BATTLEGROUNDS》開發商 PUBG Corp. 官方授權舉辦《MCL》×「絕地求生 MCL 網咖熱身賽」揭開序幕，預期將全面引爆台港澳電競狂潮。為了讓線上觀賽的玩家更能融入電競賽事，替喜愛的戰隊加油，主辦單位更特別推出「絕地求生 MCL 網咖熱身賽」預測冠軍活動，場場舉行。



智冠集團董事長王俊博表示，《MCL》聯合台港澳地區超過 8 成具有電競配備的網咖，高達 300 間網咖同步建置賽事專區，並以全網咖攝影鏡頭架設進行賽事直播，透過一連串的實體賽事，尋找並發掘有潛力的素人玩家，讓所有夢想成為電競選手的玩家們，都有機會在這個舞台上發光發熱。



《MCL》進行多次賽前模擬及練習賽，經過長時間的籌畫準備，串連台港澳高達 300 間一級電競網咖，在每家合作網咖中，規畫擁有頂級電競配備的賽事專區。



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