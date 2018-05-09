能源類營收下滑影響 永冠‐KY首季每股虧損0.37元

永冠‐KY(1589) 公布 2018 年第一季合併財務報，合併營收為 12.73 億元，較前季減少 18%，較去年同期減少 11%，第一季稅後淨損 0.5 億元，每股虧損 0.37 元。永冠 - KY 仍處於營運調整期，第一季度出貨噸數為 28,322 噸，較前季減少 17%，較去年同期減少 15%。各產品應用比中為能源類 (23.6%)、注塑機 (40.8%)、產業機械 (35.6%)。第一季合併毛利率為 11.6%，較前一季 14.9% 減少 3.3 個百分點，較去年同期 26.9%，減少 15.3 個百分點。



第一季的營業淨利率為‐6.1%，較前季‐3.8% 再降 2.3 個百分點，較去年同期 7.5%，減少 13.6 個百分點。第一季稅後淨損為新台幣 0.50 億元，較前一季稅後淨損新台幣 0.65 億縮小，但較去年同期稅後淨利為新台幣 0.65 億元，呈現盈轉虧。



第一季每股虧損為新台幣 0.37 元，前一季每股虧損為新台幣 0.53 元，去年同期每股盈餘 0.60 元。



永冠 - KY 指出，2018 年第一季度能源類、注塑機及產業機械營收，分別為 3.01 億、5.19 億及 4.53 億，2018 年第一季度能源類、注塑機及產業機械營收，分別較去年同期減少 46.7%、增加 17.0% 及增加 6.2%，能源類營收受到需求下滑等因素影響，使出貨放緩。



但注塑機及產業機械營收則因景氣轉佳，加強耕耘非能源類客戶，而持續增長，永冠會持續專注在注塑機及產業機械，加速耕耘非能源類客戶，以穩定財務表現及追求成長。

