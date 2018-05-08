川普揚言退出伊核協議 預計週二做出最後決定

路透報導，美國總統川普表示，將在週二宣佈對伊核協議的未來做出的決定。與此同時。德黑蘭政府暗示即便美國退出，伊朗也可能會留在這個 2015 年簽署的協議中。川普多次威脅要退出伊核協議，除非歐洲盟國同意修改他所謂的協議存在的缺陷。川普週一透過推特發文表示，「明天我將於下午兩點在白宮宣佈對伊核協議做出的決定。」



根據美國的法律，川普要在 5 月 12 日前決定是否重新對伊朗實施制裁，這對該協議來說是個嚴重的打擊，或讓美國的歐洲盟國不安。



外交人士表示，美國若重啟制裁，可能也會招致伊朗的反彈，後者有可能再度啟動核武計劃，或者打擊敘利亞、伊拉克、葉門和黎巴嫩的美國盟友。



兩名白宮官員以及一名消息人士上週表示，川普差不多已決定撤出伊朗核協議，但具體做法仍不得而知。其中一名白宮官員表示，川普最終可能決定 “不全面退出”，但未能描述這會是什麼樣的情況。



根據與美國、法國、德國、英國、俄羅斯和中國簽訂的該協議，伊朗嚴格限制鈾濃縮能力，以顯示該國並未試圖發展原子彈。作為交換，對伊朗的經濟制裁得以放寬。



伊朗總統魯哈尼 (Hassan Rouhani) 週一提出，即便美國撤出，伊朗仍可留在協議中，但會對美國旨在限制伊朗在中東影響力的施壓予以猛烈回擊。

