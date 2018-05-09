美國恢復「最強制裁」 伊朗對華原油出口或受衝擊

川普周二宣布美國退出伊核協議，並將對伊朗的經濟制裁調至「最高級別」。

伊朗向中國乃至亞洲、歐洲等其他地區的原油出口可能也會受到影響。儘管這一次歐洲並未和美國並肩作戰，但美國開啟制裁後，原油進口商有可能不得不在伊朗和美國原油之間做出選擇。

買家已經開始做第二手準備。路透援引日韓煉油商消息稱，他們已經在準備尋找伊朗供應的替代品，來應對潛在的制裁。

路透的報導還提到，中國煉油商認為伊朗原油的進口占比並不大，可以很容易在俄羅斯、沙烏地阿拉伯阿拉伯、西非和美國找到替代品。

2012 年，美歐開啟對伊朗的制裁，限制伊朗的原油出口。這令伊朗每天的原油出口量從 250 萬桶銳減至 100 萬桶，主要流向中國、印度、日本和韓國。

伊朗現在的原油日產量約為 380 萬桶，每日出口量為 220 萬桶。美國此次退出伊核協議後，對不同行業給予了 90-180 天不等的對伊制裁寬限期，石油相關制裁的過渡期為 180 天。

伊朗原油出口受限對全球原油供給的影響，在半年時間內暫時不會顯現。

伊朗原油主要的出口地在亞洲，中國、印度、韓國、日本是最主要的買家。亞洲買家已經趕在制裁啟動前，大幅提升自伊進口量。路透的數據顯示今年 3 月，中國自伊朗進口的原油增長 16%；普氏能源則稱，4 月印度自伊朗進口的原油飆升近 60%。

不過，自伊朗的原油進口在中國的原油進口中，占比並不大。4 月的數據顯示，中國 4 月原油進口約合 960 萬桶 / 日。以普氏能源預計的數據來看，中國 4 月自伊朗進口的原油（71.4 萬桶 / 日）僅占 7.4%。

歐洲方面，由於本次歐洲並未堅定站在美國一邊制裁伊朗，所以對伊朗原油出口的影響還有待觀察。英國首相 May 表示，川普決定退出伊朗核協議的行徑令人感到遺憾。

對於歐洲來說，相對伊拉克、俄羅斯或是沙烏地阿拉伯阿拉伯，伊朗的原油價格仍然非常具有競爭力。