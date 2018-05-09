世紀合併！武田製藥620億美元小吃大 併購罕見疾病製藥商Shire

日本武田製藥 (4502-JP) 執行長 Christophe Weber 終於成功的以 620 億美元，小吃大的把英國 Shire (SHP-US) 併購入袋，似乎武田製藥的股東對 Shire 高漲的債務規模，並不以為意。

武田製藥股價週三 (9 日) 午後下滑 2.44% 報每股 4527 日圓。

武田製藥股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

武田製藥於 237 年前以出售藥草起家，如今成為了全球前 10 大的醫藥生技公司。總部位於大阪的第一位外國執行長，Weber 將重塑武田成為一個全球性企業，債務除外，也需使兩家不同規模、不同文化、和藥品領域的企業快速磨合。

武田併購案為近期日本最大宗 / 圖：彭博

這筆併購案是在武田國內面臨藥物定價壓力，及本身沒有多太多有潛力的藥物產品線的情況下出手的。Weber 提道，合併後的研發產品線將形成豐富的初期及後期研發管道，提升武田的全球影響力。Shire 的罕見疾病藥物陣容相當豪華，如 Entyvio 胃腸道疾病藥物等。

武田股東似乎對併購案不買單 / 圖：彭博

武田將獲得約 310 億美元的過橋貸款，以幫助支付併購 Shire 的費用，而也可能是日本公司併購案有史以來的最大筆借款。Weber 週二 (8 日) 表示，會考慮出售一些資產，並且會通過合併後的公司增加的利潤和現金資流來償還債務。

武田表示，在第 3 財政年度結束前，稅前成本節省將至少達到 14 億美元，超過一些分析師的預期。公司表示，交易將在完成後的首個財政年度增加盈利。

Morningstar 分析師 Karen Andersen 提道，武田之前的併購案歷史有好有壞，2008 年收購的千年藥業帶來了一系列新藥。但去年收購的 Ariad 製藥將面臨腫瘤市場的激烈競爭，而 2011 年收購 Nycomed 是接觸新興市場的一個昂貴途徑。

醫藥界槓桿併購效果不佳 / 圖：彭博

整合 Shire 也是個挑戰​​，Shire 本身一直在處理 2016 年以 320 億美元併購 Baxalta 後的運營困難。雖然該協議讓 Shire 拓展血友病藥物領域，但目前的業績未顯著。

根據交易公告，Shire 執行長 Flemming Ornskov 將領導 Shire 知道交易結束為止。

武田併購案後成全球前 10 大 藥廠 / 圖：彭博

許多日本企業的海外併購案都因為估值或企業文化給交易蒙上烏雲。麒麟 Kirin (2503-JP) 去年將其巴西業務以 7.06 億美元的價格出售給海尼根 (HEIA-AMS)，低於 2011 年 39 億美元的收購價。

Shinkin 資產管理執行長 Naoki Fujiwara 表示，「武田沒有新產品線，主要產品專利期過後也沒有解決方案，這是等待滅亡或冒險並尋求成長的一個選擇」。