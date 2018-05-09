世紀合併！武田製藥620億美元小吃大 併購罕見疾病製藥商Shire

日本武田製藥 (4502-JP) 執行長 Christophe Weber 終於成功的以 620 億美元，小吃大的把英國 Shire (SHP-US) 併購入袋，似乎武田製藥的股東對 Shire 高漲的債務規模，並不以為意。
武田製藥股價週三 (9 日) 午後下滑 2.44% 報每股 4527 日圓。
武田製藥於 237 年前以出售藥草起家，如今成為了全球前 10 大的醫藥生技公司。總部位於大阪的第一位外國執行長，Weber 將重塑武田成為一個全球性企業，債務除外，也需使兩家不同規模、不同文化、和藥品領域的企業快速磨合。
這筆併購案是在武田國內面臨藥物定價壓力，及本身沒有多太多有潛力的藥物產品線的情況下出手的。Weber 提道，合併後的研發產品線將形成豐富的初期及後期研發管道，提升武田的全球影響力。Shire 的罕見疾病藥物陣容相當豪華，如 Entyvio 胃腸道疾病藥物等。
武田將獲得約 310 億美元的過橋貸款，以幫助支付併購 Shire 的費用，而也可能是日本公司併購案有史以來的最大筆借款。Weber 週二 (8 日) 表示，會考慮出售一些資產，並且會通過合併後的公司增加的利潤和現金資流來償還債務。
武田表示，在第 3 財政年度結束前，稅前成本節省將至少達到 14 億美元，超過一些分析師的預期。公司表示，交易將在完成後的首個財政年度增加盈利。
Morningstar 分析師 Karen Andersen 提道，武田之前的併購案歷史有好有壞，2008 年收購的千年藥業帶來了一系列新藥。但去年收購的 Ariad 製藥將面臨腫瘤市場的激烈競爭，而 2011 年收購 Nycomed 是接觸新興市場的一個昂貴途徑。
整合 Shire 也是個挑戰，Shire 本身一直在處理 2016 年以 320 億美元併購 Baxalta 後的運營困難。雖然該協議讓 Shire 拓展血友病藥物領域，但目前的業績未顯著。
根據交易公告，Shire 執行長 Flemming Ornskov 將領導 Shire 知道交易結束為止。
許多日本企業的海外併購案都因為估值或企業文化給交易蒙上烏雲。麒麟 Kirin (2503-JP) 去年將其巴西業務以 7.06 億美元的價格出售給海尼根 (HEIA-AMS)，低於 2011 年 39 億美元的收購價。
Shinkin 資產管理執行長 Naoki Fujiwara 表示，「武田沒有新產品線，主要產品專利期過後也沒有解決方案，這是等待滅亡或冒險並尋求成長的一個選擇」。