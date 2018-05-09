【大慶證券】投顧盤前－跌深反彈號角響起  電子股是主流



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚陷入震盪，主要在於短線沒有新利多刺激所致，不過，油價昨晚上下大幅震盪，原因在於短線漲多後出現調節賣壓，然在美國總統川普宣布退出與伊朗的核協議後，油價拉出長下影線，此外，美債殖利率昨晚一度回到 3%，所幸收盤未站上，反應聯準會 6 月將升息。從近期國際股市來看，在財報、升息、美中貿易戰等議題干擾下，短線將維持震盪的走勢，不過在美國那斯達克指數領先站上季線後，研判科技股將扮演本波反彈要角，在科技股未全面轉弱前，四大指數仍有持續向上震盪反彈的機會。

雖然美股四大指數前一日尾盤漲幅收斂，不過昨日的亞股早盤不受影響仍持續走高，尤其陸股更是連續兩日拉出中長紅，技術面在短線已經打出底部，在 5/15 日 MSCI 即將公布權重調整的預期，加上 6 月 A 股將入摩，研判陸股短線將成為亞股最強的焦點，相關 ETF 為布局重心。台股昨日開高震盪後緩步向上攀高，大盤尾盤收復 10 日線，也逼近 10700 點整數關卡。從技術面來看，台股總算拉出帶有缺口的中長紅 K，雖然量能與前日相差無幾，然型態已經初步有轉強現象，此外，外資期貨加碼多單 6272 口，顯示外資及短線賣壓有縮手跡象，在昨日低點 10609 點不破前，研判大盤有機會持續向上反彈，短線將挑戰月線以及 10738 點頸線位置。

從盤面來看，電子權值股的轉強是一大特色，台積電上漲 2%、鴻海上漲 1.2、聯發科上漲 2% 為帶動指數走揚的關鍵，而台塑四寶以及金融股整齊反彈，也是指數收紅的一大助力，不過雖然權值股走穩，然中小型股反而有退位的現象，被動元件高價股華新科昨日被處以分盤交易，股價早盤開低走低，拖累國巨、禾伸堂等類股表現，雖然國巨一度創下 776 元歷史新高，然盤中賣壓大增，成交量也較前一日放大，昨日的大量不漲，乎也暗示被動元件短線將進入整理的走勢，所幸包括 PCB、蘋果供應練、PA、電動車等業績中小型股穩健走高，也順利維繫人氣，短線上中小型股的輪動加快，然跌深反彈態勢有望持續，操作上不追高，這些跌深有本質的中小型股將是短線操作的重點。

