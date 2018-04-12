MSCI下月公布A股納入名單 可望迎入巨量外資

A 股即將在 6 月 1 日正式納入 MSCI 新興市場指數，MSCI 也將在下月公佈被納入的 A 股名單，且檔數增至 236 檔，較原先公佈的多出 14 檔。加上滬、深港通及深港通也於下月起擴大 4 倍，可望迎入巨量外資。

《第一財經》引述 MSCI 及多家外資基金經理消息，MSCI 已於 3 月下旬在中國香港舉辦的一場會上初步公佈納入 A 股名單，由原訂的 222 檔變成了 236 檔，納入的進程、方式則不變，同時，也向外資機構介紹了 12 個與 A 股相關的新指數。

MSCI 表示，將在 5 月正式公佈納入的 A 股公司名單，名單會定期根據具體情況做動態調整。並且，所有被納入公司將接受 ESG（環境、社會和治理）評測，不符合標準將會被剔除。

以目前的市場資料作為估算，大約有 1.6 萬億美元資金以 MSCI 新興市場指數作為投資基礎推算，A 股入摩後，以初期被納入權重 0.73% 計算，短期預計會吸引超過百億美元規模的境外資金流入。

長期當 A 股被完全納入，估計 A 股約占 MSCI 新興市場指數權重超過一成，能吸引的國際資金預計以千億美元計。

大陸知名經濟學家宋清輝指出，2017 年 12 月以來，外資借道滬股通、深股通北上提前佈局 A 股的積極性明顯提高，上一季北上資金合計淨買入 422 億人民幣，顯示外資積極卡位。

行業分佈來看，白酒、醫藥行業成為加倉重點，今年以來，滬、深股通合計增持申萬白酒互通標的約 85 億元人民幣。白酒龍頭企業，貴州茅臺最新持股比例已再度重返 6% 高位，另外，北上資金持有水井坊股份比例已超過貴州茅臺，達 7.69%。

此外，MSCI 主題基金發行節奏明顯加快，基金發行的公告日期距離基金獲批的時間縮短，獲批的相關產品數量呈現爆發式增長。據證監會公佈，截至 3 月底，有 14 家基金公司申請了 23 檔 MSCI 主題基金。

對於 A 股正式納入 MSCI 指數前佈局策略，招商基金國際業務部總監白海峰表示，投資者應避免追逐行業輪動、概念炒作等熱點概念，關注業績可長期成長的公司。

在金融和消費板塊中，受益於消費升級、金融監管趨嚴及去槓桿下行業集中度提高的一些標的，都會受到比較顯著的利多，今年都具有取得絕對收益的機會。