納恒生藍籌股 分析師：融創、安踏、申洲國際有機會成黑馬

恒生指數公司將會在明 (4) 日公布恒指成分股變動結果。由於部分藍籌股的市值以及成交量，已經明顯較一些非藍籌遜色，市場普遍估計，明天恒指成分股陣容出現變動的機會很大。當中以聯想 (0992-HK) 最有可能遭剔出，至於藍籌新貴則以石藥 (1093-HK) 為熱門。

聯想股價

《星島日報》報導，上一次恒指成分股變動可追溯至半年前，當時恒指公司剔除昆侖能源 (0135-HK) 和國泰航空 (0293-HK)，納入碧桂園(2007-HK) 和舜宇光學(2382-HK)。

至於今年 2 月的上一次檢討，只是因應九倉 (0004-HK) 系重組的技術原因，剔除九倉改為納入九倉置業(1997-HK)。

上一次恒指檢討適逢國企指數大改革，納入 10 檔紅籌以及民企，當時恒指公司一如所料，在恒指方面按兵不動，令市場聚焦國指重組。半年未有改動的恒指，市場預計明天有更替的機會甚大。

星展唯高達研究部董事李聲揚認為，恒指明天可能 2 進 2 出，包括剔出聯想、招商局 (0144-HK)，並納入石藥以及中生製藥(1177-HK)。假若「爆冷」出現 3 個席位改動，則華潤電力(0836-HK) 將遭一同剔出，而融創 (1918-HK) 則可取得最後一席。

招銀國際策略師蘇沛豐則認為，在藍籌之中市值較低的聯想，明天出局的機會最大。至於取代聯想席位的，除了大熱石藥之外，安踏 (2020-HK) 以至申洲國際 (2313-HK) 均有機會成為黑馬。

蘇沛豐表示，由於現時恒指成分股並無藥業股以及體育用品股，石藥或者安踏加入藍籌，都可以增加恒指代表性。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦指出，如果有藍籌股遭剔出，石藥有機會成為藍籌新貴。