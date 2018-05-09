【復牌】SHIS(01647-HK)控股權易手

SHIS LTD(01647-HK)公布，要約人Morgan Hill Holdings Limited及Trinity Gate以6.53億元向控股股東購入7.5億股，佔已發行股本約72.29%，並以每股現金0.87元提出要約全購。每股收購價較停牌前收市價0.99元，折讓約12.12%，要約應付現金代價約2.5億元。

Morgan Hill Holdings Limited分別由Great Scenery及EmperorGrand擁有51%及49%。姚勇杰為Great Scenery之唯一最終實益擁有人及董事。朱廣平為Emperor Grand之唯一最終實益擁有人及董事。要約人擬利用姚先生的經驗及知識拓展本集團的能力至高端專責服務，例如數據中心的設計及建築、營運及維護及管理以及其他有關區塊鏈技術的高性能數據處理設施及設備。Trinity Gate Limited由Timeness Vision全資擁有，Timeness Vision Limited由滕榮松全資及最終擁有。要約人將維持該公司上市地位。

該股將於今日復牌。

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