金管會祭出金金分離 寶佳、家族金控恐都受波及

金管會今 (8) 日預告「銀行法」部分條文修正案，將銀行業最高罰鍰由現行的 1000 萬提高到 5000 萬之外；值得留意的是，也將「金金分離」納入規範入法，要求銀行負責人嚴守競業禁止，不但限制了寶佳資產管理到處插旗金融業以外，恐怕也將波及家族金控。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，此次修正「銀行法」部分條文修正草案，共有 6 大重點；第一就是要求負責人須遵守競業禁止的基本盡職條件。

此點就是金金分離納入規範，金管會表示，「銀行法」將增加授權金管會得就禁止銀行負責人涉及利益衝突，及侵害營業秘密等事項，訂定相關規範，若不符合金金分離原則，可以依銀行第 131 條處分，新修正後的罰鍰是 50 到 1000 萬元，或依第 61-1 條，最重可解除董監職務等處分。

金金分離的規範也擴及「同一人同一關係人」，例如林陳海的寶佳集團轉投資設立寶佳資產管理、和築投資，都是屬於「同一人同一關係人」，就是違反金金分離。

而寶佳質疑的台新金董事長吳東亮轉投資進賢投資公司，而進賢投資公司在新光金有一席董事，該席董事是吳東亮的老婆彭雪芬，由於進賢投資是吳家兄弟所共同投資設立，也恐落入「同一人同一關係人」範疇。

除了金金分離，銀行法修法也整體檢討罰鍰，為發揮金融監理效能，達到嚇阻違法效力，對銀行違規情節重大者，原條文最高罰度為 1000 萬台幣，修法後將調高 5 倍至 5000 萬元，其餘條文最高罰度調高 4 倍。

金管會表示，考量銀行規模差異甚大，最低罰度維持不變，以增加裁量空間。另外，為求寬嚴並濟，增列主管機關對違規情節輕微者得予免罰，將另採適當導正措施。