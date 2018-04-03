歐買尬、無敵、慧智、健亞、熒茂

歐買尬 (3687)：旗下歐付寶及綠界科技正全力衝刺市場版圖，今年將擴大與大型實體通路的合作；綠界科技因代收付獲利穩定，預計明年底申請興櫃掛牌題材，激勵歐買尬股價放量攻頂，一舉突破半年線壓力。無敵 (8201)：語言學習軟體 Dr.eye 譯典通，獲蘋果認證，看好今年在雲端及車用產業的發展，對營收貢獻度也將逐步放大，希望縮小虧損，力拼明年轉盈。股價開高走高，逆勢衝上 17.6 元漲停板，挑戰前波高點 20.2 元。



慧智 (6615)：與全球檢測設備龍頭 illumina 策略合作，掌握國際級核心技術與完整基因資料庫分析，為基因檢測的領導品牌，在優生概念下，未來還有很大的成長空間。去年 EPS 達 2.4 元，毛利超過 3 成，股價漲停 107 元再創新天價。



健亞 (4130)：紅斑性狼瘡藥，力拚今年取藥證，去年因業外處分股票挹注，EPS 達 1.49 元，董事會決議擬配發現金股息 0.8 元。股價沿 10 日均線走高，盤中突破 40 元關卡，續創下波段新高，有望挑戰去年高價 45.2 元。



熒茂 (4729)：聚焦在軍工控觸控面板、醫療、航空等利基型應用市場，去年本業轉盈小賺，加上業外處分高雄土地收益，去年 EPS 達 3.06 元，受到財報利多加持，股價一度衝上 23.55 元，挑戰上檔 25 元關卡反壓。(鄭心丹)



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』