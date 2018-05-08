證監研防風險 券商孖展封頂

證監會關注券商的孖展業務風險，正研究措施整頓。據now財經台引述消息稱，證監會計劃向券商的孖展融資額度設立上限，報道指出，證監會考慮按券商的實際財政狀況，就其孖展額度設下「封頂」的界線，料有機會在短期向市場作出諮詢。 除按財政狀況設限外，另有指證監會亦擬探討當券商計算其財政資源規定(FRR)時，會按孖展抵押品的質素，給予不同的比重，部分流通量較低的股份，其所佔比重或會較低。有券商人士表示，有關做法或削弱細價股大股東融資能力，有機會令市場上求售的「殼股」數量增加。 香港證券商協會副主席陳柏楠同意，近年業界在孖展融資業務上十分進取，特別是低佣金環境下，令業界要另闢收入來源。他認為監管機構要加強防範風險亦無可厚非，現時關注最終的落實細節，擔心會矯枉過正。 事實上，證監會一直緊盯券商孖展風險的問題，證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀上月底曾稱，由於市場有下行風險，但券商孖展借貸則持續上升，惹來證監會關注。她又特別提到孖展抵押品質素下降，包括首20%孖展借款額中，以單一股份作抵押品的佔比已由2006年的11%，增至去年底的30%。

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