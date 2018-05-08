【港股收評】橫行格局未改 小心汽車股有獲利盤

大市在午後升幅擴大至逾400點，又再一次預測錯誤，是否覺得羞恥？不見得。大市在午後升勢擴大是事實，但不見得因而感到羞恥。始終大市近期市況太波動，要作出準確預測是相當困難，筆者只是將個人意見與讀者們分享，預測不一定是準確，亦不希望投資者作出決定前，只參考筆者的意見，而不多參考其他市場人士的立論。總之投資者在現階段要步步為營，切勿胡亂作出投資決定，待牛皮市過後才出手，以取得最佳回報。

恆生指數收市報30402點，升408點；國企指數收市報12144點，升178點，成交額為1031.61億元。大市今日仍然在3萬至31000點此區域內徘徊，基本因素並無太大變化。就算美國政府與伊朗政府之間關係生變，亦不會導致明日大市會出現大幅調整。這種橫行上落格局，至少會延續至月中騰訊控股(00700-HK)公布首季業績前。

作為股王及重磅股，只要市場上傳出任何與騰訊相關的消息，自然會引起市場人士注意。近兩日網上傳出不少有關騰訊主席馬化騰與其他科技公司管理間之間的舌戰。不過並無礙今日騰訊的升勢，並且企穩在390元收市。騰訊的調整是否已結束？難以一至兩個交易日表現作出判斷，還有待月中公布首季業績後股價升或跌作出判斷為佳。若閣下為騰訊死忠支持者，手上持貨仍可以保留，否則可待季績公布後再採取行動。

教育股﹑醫藥股及金融股今日均錄得升幅，不過汽車股表現更加可人，有車王之稱的吉利汽車(00175-HK)更連升兩日。吉利有理想表現，與大股東增持及獲大行上調評級有關。可是吉利等多隻汽車股已連升兩日，投資者要小心此類股份即將會出現調整。至於醫藥股反而可以繼續看高一線，始終香港交易所(00388-HK)已接獲第一間並無錄得收入的生物科技公司申請來港上市，所以醫藥股在未來一段時間未必會太失色。

今日多隻創新科技股出現強勁升勢，其中閱文集團(00772-HK)今日勁升8.7%。至於閱文會否在70元附近有壓力？投資者請自行判斷。

2018年5月8日下午4時53分

文﹕張偉倫

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