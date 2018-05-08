深圳市地鐵正式上線掃碼過閘功能 騰訊與深鐵等簽署合作協議

5月8日，由深圳地鐵、港鐵(深圳)、騰訊公司(00700-HK)聯合推出的手機掃碼過閘服務正式上線。當日起，深圳市地鐵8條線路所有車站正式開啓掃碼過閘功能。

8日上午，深圳福田地鐵站内舉行了“深圳市地鐵乘車碼首發啓用”儀式。深圳市政府有關領導、深圳市地鐵集團有限公司董事長辛傑、香港鐵路有限公司常務總監金澤培、騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰等嘉賓共同活動儀式。啓用活動上，深圳地鐵、港鐵(深圳)、騰訊三方簽署合作協議。

上證報記者了解到，往後，深圳市民乘客使用掃碼過闡坐地鐵，隻需打開深圳地鐵APP或“深圳地鐵e出行”、“騰訊乘車碼”、“港鐵深圳1ive+”微信小程序，提前開通并生成乘車碼，在地鐵站内标有“刷碼過聞”字樣的機上，將乘車碼對準掃碼口掃碼，即可直接進出車站。

“掃碼過閘最大的受益群體,便是購買單程票的市民乘客。它將真正意義上為乘客徹底解決購票排隊、零錢購票、以及忘帶深圳通儲值卡的問題。隻要有手機就能直接坐地鐵。”深圳地鐵相關負責人表示。

據悉，現階段深圳市地鐵全線網每個車站已經設置至少“兩進兩出”四台掃碼閘機供乘客掃乘車碼使用，而車公廟、福田、老街後海等客流大站則設置了至少10台掃碼閘機。年内，深圳市地鐵全線網車站的所有閘機將全部支持掃碼過服務。

不過，目前深圳市地鐵的掃碼過閘功能目前僅支持微信支付。記者獲悉，後續各方將繼續提升系統，引入其他支付手段，進一步方便市民乘客的出行。

來源：中國證券網

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