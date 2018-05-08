韓國企業構想在北韓興建各式發電廠

韓聯社報導指出，兩韓首腦會談圓滿落幕後，各界期待南北韓展開經濟領域合作，有韓國發電業者提出在北韓興建風力、火力發電廠的方案。針對韓國企業構想在北韓興建發電廠，韓國政府表示，只有先解決朝鮮半島無核化和制裁問題，才能考慮具體經濟合作方案。



韓國東西發電公司週二 (8 日) 向執政黨共同民主黨議員提交的方案，該公司有意在北韓分階段建立風力、太陽能、火力發電廠。根據方案，因興建風力、太陽能發電廠所需時間 (3 年) 較火力發電廠 (6-8 年) 短，因此計畫先興建風力、太陽能發電廠後，再興建火力發電廠。



方案指稱，若在北韓興建 23MW 風力發電廠，發電量可供 7.5 萬名北韓民眾使用。風力發電廠建成後，公司計畫在韓朝邊境地區建立「和平發電廠」，使用液化天然氣 (LNG) 和液化石油氣 (LPG) 以綜合火力發電方式，主要供應給北韓產業設施使用。



對此，韓國政府認為，在無核化問題尚未解決的情況下，目前討論上述問題為時尚早。