Comcast擬以310億美元收購英國Sky TV 挑戰21世紀福斯

據《CNBC》報導，美國有線電視和內容巨頭 Comcast (CMCSA-US) 公然挑戰傳媒大亨梅鐸 (Rupert Murdoch)，27 日宣布對英國 Sky PLC (天空廣播公司) 發起了 221 億英鎊 (約合 310 億美元) 的收購要約，這意味著梅鐸旗下 21 世紀福斯公司想要收購這家付費電視公司的難度加大。

Comcast 是 NBC 和環球影業等公司的母公司，該公司向 Sky PLC 提出的收購要約報價為每股 12.50 英鎊 (約合 17.4 美元)，遠高於 21 世紀福斯公司之前提出的每股 10.75 英鎊 (約合 14.9 美元) 報價。Comcast 有意收購該公司 50% 以上股份。

Comcast 董事長兼 CEO Brian Roberts 在聲明中說道，「Sky PLC 是一家傑出的公司，擁有 2300 萬名客戶，並在英國、意大利和德國市場上佔據著領先地位。」「在利用技術來提供絕佳收看體驗的問題上，Sky PLC 一直都是個創新者，而在投資和節目內容的投資方面也擁有令人驕傲的過往記錄。它擁有優秀的人才和一個非常強大而又有能力的管理團隊。」

消息傳出後，Sky PLC 股價在英國股市的交易盤中飆升 20%。

在 27 日召開的投資人電話會議上，Roberts 表示 Comcast 收購 Sky PLC 將是一種「完美的契合」，將可在娛樂和科技行業中創造一個「獨一無二的市場領導者」。

他還補充道，英國仍是一個適合做生意的好地點，並表示 Comcast 計畫利用 Sky PLC 作為該公司擴大歐洲業務的平台。

「我們計畫保持和加強 Sky PLC 的業務。讓 Sky PLC 加入 Comcast 旗下業務的大家庭，將可令 Comcast 的國際營收占比從 9% 提高至 25%。我們認為，這些業務的合併將可帶來重大的增長機會。」他在聲明中說道。

Comcast 發起的這項收購要約意味著，這家美國最大的有線電視網路業將與梅鐸旗下 21 世紀福斯公司展開競爭。但是，迪士尼 (DIS-US) 已經同意收購 21 世紀福斯的一系列資產，其中就包括該公司目前所持有 Sky PLC 的 39% 股份；這就使得情況變得更加複雜了。據《路透社》報導，迪士尼 CEO Bob Iger 拒絕就 Comcast 的這份要約置評。

在去年年底，報導指稱 Comcast 與 21 世紀福斯進行接觸，表達了想要收購後者部分資產的意願。市場人士認為，當時這家美國有線電視網路業者有興趣收購的正是迪士尼最終同意收購的 21 世紀福斯資產。

這些新一輪的大規模交易的發生背景是，傳統的有線電視網路一直在流失客戶，越來越多的客戶都已轉向亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 和網飛 (Netflix) (NFLX-US)) 等串流媒體服務。