宏達電Vive新生態大會月底深圳登場 同場加映旗艦機發表

宏達電 (2498-TW) 布局虛擬實境 (VR) 領域，加上電影一級玩家上映助攻 VR 議題，今年各項行銷動作更加積極，根據官方微博釋出的資料，預計 5 月 25 日將舉辦一年一度 VR 年度盛會，2018 HTC 新生態大會暨旗艦手機發佈 (VEC2018) 將在深圳登場。

新生態大會除展示最齊全的 Vive 軟硬體外，還有跨行業、跨領域的領袖分享，及領先生態的前景展望，同時將宣布神秘的創新突破，今年的全新旗艦機也將同步亮相，衝刺中國市場。

宏達電 Vive 官方微博發出報名資訊，以「新生態再觸發」為主題，點名一年一度的 VR 界年度盛會將召開，除強調 2018VEC 將分享領先生態的前景展望，創新突破外，會後還有敢玩兒粉絲派對，邀請業內夥伴和粉絲報名。

報名資訊中還發表了一首劇透詩，內容點名宏達電在 VR 布局 3 年來，透過優質產品建立領先優勢，同時打造完善生態圈，以領袖姿態推動行業發展，3 年下來與夥伴攜手合作，把許多開發者推向世界舞台，電影一級玩家的上映，更是讓億萬觀眾認識虛擬實境，最後更強調，今年的生態大會將用創新理念打破跨屏束縛。

宏達電今年先在中國大陸推出一體機 Vive Focus 後將在全球陸續銷售，台灣鎖定企業用戶為主力銷售對象，已打進台灣企業應用 VR 解決方案市場，攜手和泰車 (2207-TW) 推出「TOYOTA VR 安全模擬體驗」；另外，HTC Vive Pro 頭戴式顯示器全球正式出貨，一級玩家版開放預購，極力衝刺 Vive 的業績。

宏達電已釋出邀請函，將在 5 月 23 日舉辦新品發表會，為全球首場以 Party 方式舉辦的發表會，將邀請客戶及粉絲一起參與，希望可以帶起話題及風潮；從邀請函圖片來看，市場猜測應是今年旗艦 U12+；在全球發表會後，在深圳的 Vive 新生態大會中將同場加映發表新旗艦手機，顯示出今年衝刺中國市場的強烈企圖。