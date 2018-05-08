美元轉強 台股上周遭賣7.4億美元 居亞股之冠

美中上周正式就貿易爭端坐上談判桌，雙方貿易戰議題進入長期與實質談判階段，加上美元自 4 月中旬以快速轉強，導致外資在亞洲不斷撤退觀望，上周外資連續第二周全面賣超亞股，其中對台灣 7.38 億美元賣超最多，其次為泰國的 3.55 億美元。

今年以來，台股承受較大壓力，累計賣超 59 億美元，南韓、泰國和印尼的累計賣超均逾 25 億美元，而印度、越南和馬來西亞是少數外資買超的三個市場，其中印度的累計買超超過 11 億美元，相對搶眼。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，上周美中正式就貿易爭端坐上談判桌，具體細節雖未明朗，隨貿易戰議題進入長期與實質談判階段，市場回歸基本面。

展望第二季，估計亞股震盪隨美股而加大，但基本面並未轉差，長線來說，中國 A 股的 6 月入摩帶動的資金活水；短線上，近期東協國家經濟數據亮眼，也讓東協有望在近期全球市場相對震盪中獲得青睞。

至於台股走勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期美元指數走強，連帶影響外資動向，籌碼面出現雜音，目前市場對於第二季淡季早有預期，接下來須觀察下半年市場狀況，第 3 季是否能有旺季效應，則視 iPhone 新機推出時間與是否熱賣而定。

目前美中貿易談判結果、外資買賣超的狀況持續影響大盤，投資建議上，指數短期區間整理機率大，個股走勢可能差異大，選股優於選市，仍是現階段較佳的策略。

題材面方面，廖哲宏指出，先前因雜音壓抑而整理多時的蘋概股，隨著投資價值浮現以及財報點火，利空出盡，仍值得伺機布局。