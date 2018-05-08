馬國大選衝擊中國一帶一路 馬哈迪揚言當選後重審中資合約

馬來西亞週三 (5 月 9 日) 就要舉行國會選舉，令人意外的是，中國在大馬選舉中躺著也中槍。

《星島日報》報導，自大馬選戰開打後，中國在大馬的投資便成為一個議題。反對派陣營「希望聯盟」的領袖馬哈迪批評納吉布「將馬來西亞賣給中國」，聲言若上台，要重新審視中國的投資。

馬哈迪說：「中國來馬來西亞買地，開發豪華城鎮，對我們沒有益處」

對部份馬來西亞人而言，中國投資引發出賣國家主權和經濟不平等的疑慮，反對者不滿大量中國勞工湧入、建造項目依賴中國材料、本地公司參與的機會受到限制。

馬哈迪特別把矛頭對準中資企業在柔佛新山投資 1000 億美元興建的「森林城市」項目，每個公寓單位售價都在百萬馬元以上，但大馬 2016 年年均收入不到 6 萬 3000 馬元。

「森林城市」7 成買家是中國人，柔佛當地人不滿政府開放大量中國人在那裡置業。馬哈迪批評納吉布「將馬來西亞賣給中國」。

領導「國民陣線」的首相納吉布則駁斥「賣國論」是毫無根據的「危言聳聽」，表示允許外商直接投資不等於出賣主權。

納吉布本周在吉隆坡一場社區活動上呼籲選民「不要支持和相信反對派的言論，以致損害馬國經濟」。執政聯盟高層也指控「反對派也正在做同樣的事情」。

一旦反對派勝出大選，馬哈迪將重新審視中資合約，此舉可能會影響中馬「一帶一路」合作，影響大馬經濟。

香港《文匯報》報導，中國由 2008 年起一直是馬來西亞最大貿易夥伴，納吉布 2009 年出任總理以來，曾最少 6 次訪華，推動兩地合作，大馬亦計劃讓中國承建造價 550 億令吉的東海岸鐵路。

哈佛大學肯尼迪政府學院的張千葉 (Qianye Zhang) 早前在《外交家》雜誌撰文指出，中國對大馬經濟舉足輕重，馬哈迪過去亦曾讚賞中國的經濟成就，相信即使「希望聯盟」勝出，對中國投資也只會有短期影響，中國投資者毋須過慮。