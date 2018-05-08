機構預測4月份CPI同比增長1.90%

據證券日報8日消息，5月10日，國家統計局將發布4月份全國居民消費價格指數(CPI)和工業生産者出廠價格指數(PPI)數據。目前，中金公司、中郵證券、中泰證券、興業研究公司、西南證券、申萬宏源、上海證券、交通銀行、華泰證券等12家機構對4月份CPI和PPI數據進行了預測。

統計發現，機構預測4月份CPI同比增長的最小值為1.60%，最大值為2.10%，預測均值為1.90%;PPI同比增長最小值為3.30%，最大值為3.80%，預測均值為3.50%。

華創證券宏觀策略部總經理牛播坤表示，預計食品價格平穩下行拖累4月份CPI同比增長小幅回落至1.90%，國際局勢緊張和國内開工好轉支撐PPI同比增長回升至3.50%。食品方面，豬肉價格雖持續下行，但均價環比跌幅較3月份有所收窄;随着氣溫回升，鮮菜價格處于季節性下行通道，但環比跌幅由3月份的14.8%收窄至5%左右。其他主要食品價格漲跌互現，鮮果環比延續小幅上漲，雞蛋價格跌幅大幅收窄至2.3%，水産品價格環比下降1.2%。非食品方面，月中和月底成品油價格均大幅上調，預計交通工具用燃料項環比上漲2.9%;清明假期也會提振旅遊和機票等服務價格，預計4月份CPI同比增長降至1.9%左右。

海通證券首席宏觀債券分析師姜超表示，4月份最後一周菜價、豬價下跌，禽價上漲，食品價格環比下跌0.7%，4月份商務部食品價格環比下跌2.5%。預測4月份CPI同比增長小幅回落至1.80%，5月份CPI同比增長穩定在1.8%。

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