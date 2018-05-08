〈金管會推公司治理〉顧立雄先談微笑曲線 待內化後才可往上走

金管會將推動為期三年新版公司治理藍圖，金管會主委顧立雄今 (8) 日表示，談到公司治理，要先談「微笑曲線」，推動公司治理，首階段曲線，多半往下掉，之後持平，等到一個程度之後，公司治理已經「內化」，公司治理的效力展現，曲線才會往上走。

金管會已發布新版公司治理藍圖 6 大原則，包括：「提升公司治理評鑑效果、引進公司治理人員制度、推動金融業落實股東行動主義、提高英文資訊揭露比率及推動董事候選人提名制、強化法令規章遵循」等。

顧立雄今天表示，推動公司治理需要時間，就像「微笑曲線」，初期投入較大成本，首階段曲線，效益多半往下掉，之後持平，等到一個程度之後，公司治理內化、不再犯重大錯誤，就是司治理發揮效益，微笑曲線開始往上走。

顧立雄表示，企業健全經營不應只仰賴主管機關等外部力量的監督，關鍵在企業要確實落實法遵、內控及公司治理，如金融業被重罰後，公司治理評分也會被扣分，但公司治理評鑑評分，不是只有形式。

顧立雄進一步表示，公司治理要拿到高評分，就必須將公司治理內化成企業文化，並從公司治理評鑑的給分當中，體會到帶給企業的效果，此時，微笑曲線才真正往上走，久而久之，形成良好的公司治理文化，進而推升企業在國際上的競爭力，投資人也能青睞。