油價破位 經濟學家稱市場正對伊核協議做最壞打算

今年 1 月，川普威脅 5 月 12 日是伊核協議的「最後期限」之後，全世界都在等待這一天的到來，而市場已經表現出了悲觀預期，攀升的油價表明投資者已經在為最壞的打算做準備。

迪拜最大的銀行阿聯酋杜拜國家銀行（Emirates NBD）就表示，美國可能退出伊核協議，並重新開啟對伊朗的制裁。

在接受 CNBC 採訪時，杜拜國家銀行首席經濟學家 Tim Fox 表示，只要結果不是「美國退出伊核協議」，而是稍微好一點的結果，比如延遲做決定或不會施加以前同等的制裁，市場都會對此作出積極反應，因為市場目前正在消化最壞的結果。

杜拜國家銀行在報告中表示，若美國對伊朗實施制裁，全球石油供應量每天可能減少 80 萬桶。在 OPEC 和其它主要產油國實施減產協議之際，由於擔心伊核問題會引起原油供應減少，使全球油價自 2014 年 11 月以來，首次上漲至每桶 70 美元以上。

WTI 原油期貨晨間突破 70 美元，來到 2014 年 11 月以來的高位，布油也突破 75 美元。

不過，伊核協議如果「崩盤」，未來帶來的影響可能不止油價方面。在中東地區事務上，伊朗對眾多鄰國的影響力也逐漸增大，如敘利亞、葉門、伊拉克等。

最近結束訪美行程的法國總統馬克宏認為，川普「會退出這一協議，因為國內的原因」。川普的訴求是在協議中加入，限制伊朗對敘利亞等地的中東武裝組織的支持，限制發展彈道導彈，並永久限制鈾濃縮濃度等條款，但伊朗堅持協議不可談判。

上周六，川普對英國首相特雷莎 · 梅伊稱，「還沒有做出最終的決定」；伊朗方面已經多次表示不會接受任何修改過的協議，總統魯哈尼周日發表電視講話稱，無論川普做出何種決定，伊朗都已經準備好了對策。

伊朗外交部發言人發布最新講話時稱，伊朗不會做第一個違反伊核協議的國家，如果美國強行退出伊核協議，將付出沉重代價。他表示，伊朗已經就 5 月 12 日可能發生的所有情境做好準備。