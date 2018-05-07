海關總署：防止有害生物傳入，加強對進口美國蘋果、原木查驗

各直屬海關：

近期，上海、深圳、青島、廈門等海關在進口美國蘋果和原木中截獲檢疫性有害生物——蘋果牛眼果腐病菌(Neofabraea perennans)、蘋果星裂殼孢果腐病菌(Phacidiopycnis washingtonensis)、蘋果球殼孢腐爛病菌(Sphaeropsis pyriputrescens)及南部松齒小蠹(Ips grandicollis)和象甲科(Curculionidae, spp.)、天牛亞科(Cerambycinae, spp.)幼蟲。為防止有害生物傳入，按照相關規定，這些不合格産品被作退運處理。

蘋果牛眼果腐病菌、蘋果星裂殼孢果腐病菌和蘋果球殼孢腐爛病菌是蘋果上十分重要的檢疫性真菌病害，南部松齒小蠹、象甲、天牛危害許多林業植物。這些有害生物多數在我國無分布，一旦傳入，將對我國農林業生産和生態安全造成嚴重威脅。為防範外來有害生物傳入，保護我國農林業生産和生態安全，根據國際植物檢疫措施标準第20号《植物檢疫進口管理系統準則》和《出入境檢驗檢疫風險預警及快速反應管理規定》，現發布加強對進口美國蘋果和原木檢驗檢疫警示通報如下：

一、加強對進口美國蘋果、原木的現場查驗，一旦發現疑似病害症狀、松材線蟲危害狀或活體害蟲，應取樣送實驗室進行檢測鑒定。在實驗室檢測期間，與之相關貨物不得放行。必要時，可采取預防性措施，防止有害生物逃逸。

二、一旦确認為檢疫性有害生物，且情況嚴重的，作為臨時緊急措施，應依法對相關貨物采取退運或銷毀措施，并及時將有關情況報告總署。

三、總署將對口岸疫情檢出情況進行風險評估，适時調整預警措施。

動植物檢疫監管司

2018年5月3日

來源：海關總署網站

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